Allegra Cubero y el festejo de sus 15 años en Punta del Este

Allegra Cubero, la hija de la modelo Nicole Neumann y el ex futbolista Fabián Cubero, celebró sus 15 años en Punta del Este en medio de un clima marcado por el afecto, los recuerdos familiares y una fuerte exposición mediática.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, apenas pasada la medianoche del martes 6 de enero, la adolescente compartió un festejo íntimo junto a su familia materna en un restaurante del balneario uruguayo.

El momento fue acompañado por una torta con velitas, canciones improvisadas y abrazos que quedaron registrados en las redes sociales.

Fue la propia Nicole quien compartió varias historias de Instagram mostrando a Allegra rodeada de sus seres queridos. En uno de los videos se ve el ingreso del postre mientras todos cantan y en otro, un abrazo entre madre e hija que la modelo acompañó con un mensaje breve y cariñoso: “Feliz cumple mi amor”.

Las hermanas de Allegra también tuvieron un rol central en esta primera celebración, ya que Indiana Cubero, la mayor, publicó imágenes de la infancia junto a la cumpleañera y le dedicó un mensaje directo y afectuoso: “Felices XV, te adoro”.

Por su parte, Sienna, la menor, compartió un collage de fotos que recorre distintos momentos de su crecimiento y escribió: “Te amo un montón, te deseo el mejor cumpleaños del mundo”.

Más allá del clima de unión que se vivió durante la noche, el cumpleaños de 15 de Allegra volvió a poner en foco la interna familiar entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.

En los días previos, ambos habían dado versiones contrapuestas sobre cómo se organizaría la celebración.

La modelo explicó ante la prensa que su hija tendría un festejo con la familia materna y que siempre existió la posibilidad de invitar a la rama paterna si Allegra así lo deseaba: “Todos quieren festejar con ella”, sostuvo.

Desde la vereda opuesta, Cubero manifestó su malestar por lo que considera un cambio en un acuerdo previo.

Según explicó, la idea original era que la fiesta estuviera a su cargo junto a Mica Viciconte, mientras que Nicole compartiría con Allegra un viaje especial: “No entiendo por qué quiere participar de algo que no se arregló”, expresó, y remarcó su postura de mantener los festejos por separado.