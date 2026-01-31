La Luna de Nieve llega en febrero: ¿Cuándo será y cómo verla?

Un fenómeno lunar poco habitual marcará el calendario astronómico de 2026. La denominada Luna de Nieve alcanzará un brillo excepcional y podrá observarse a simple vista desde gran parte del mundo, incluso desde el hemisferio sur. El evento, que no requiere equipamiento especial, ya tiene fecha y hora confirmadas por especialistas.

Se trata de una Luna llena que se destaca por su potencia visual y por la mezcla de distintos factores astronómicos.

El punto máximo del fenómeno ocurrirá el domingo 1 de febrero de 2026, cuando la Luna alcance oficialmente su fase llena. En Argentina, el espectáculo podrá apreciarse desde la noche del sábado 31 de enero, con un brillo que se mantendrá durante toda la madrugada siguiente.

Para el público general, lo único que van a necesitar es observar el cielo desde el anochecer. A medida que la Luna se asome por el horizonte, se verá completamente iluminada durante varias horas consecutivas.

La Luna de Nieve podrá verse desde cualquier punto del país. Las zonas con menor contaminación lumínica ofrecerán una experiencia más clara. Los mejores lugares son las áreas rurales, sierras, costas alejadas y parques naturales.

En las provincias como Buenos Aires, Córdoba o Rosario también será visible, especialmente desde espacios abiertos y con el cielo despejado.

Además de esta Luna llena, febrero incluirá cuarto menguante el 9, Luna nueva el 17 y cuarto creciente el 24.

¿Qué es la Luna de Nieve?

La llamada Luna de Nieve recibe su nombre de antiguas tradiciones del hemisferio norte, donde febrero solía coincidir con fuertes nevadas. Aunque en Argentina no exista esa referencia climática, la denominación se mantiene dentro del calendario lunar internacional.

En esta oportunidad, esta fase plena llamará la atención por su intensidad lumínica. El satélite natural se mostrará con un disco amplio, muy claro y dominante, lo que generará una de las noches más brillantes y fotogénicas del año.