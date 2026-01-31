Elegir mejor tus objetivos puede aliviar el estrés y devolver el disfrute

Con el paso de las semanas, las metas que parecían claras al inicio del año empiezan a chocar con la vida real. Rutinas que no se sostienen, hábitos que se abandonan, objetivos que se sienten cada vez más pesados. Para muchas personas, ese desfasaje no es solo organizativo: también tiene impacto emocional.

La psicología viene observando desde hace tiempo que no todas las metas funcionan igual para todas las personas y que insistir en objetivos poco realistas puede afectar el bienestar mental, las relaciones y la salud.

No existe una meta “correcta” para todos

“Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra”, explica Hugh Riddell, profesor de Psicología en la Universidad Curtin, en Australia, que analizó junto a su equipo más de 235 estudios internacionales sobre cómo las personas ajustan —o abandonan— sus objetivos frente a los obstáculos.

Según Riddell, no se trata solo de fuerza de voluntad. Influyen múltiples factores: la personalidad, la edad, el manejo del estrés, la red de apoyo, la historia personal y el momento vital.

“Aferrarse a objetivos imposibles puede tener un costo real. Las investigaciones muestran mayor estrés, menor bienestar e incluso consecuencias físicas”, señala. “En cambio, dejar ir una meta y volver a comprometerse con otra puede restaurar el sentido y la motivación”.

La evidencia sugiere que soltar no siempre es fracasar: a veces es adaptarse.

Cuando una meta achica la vida en lugar de expandirla

“Un objetivo saludable debería ampliar tu vida, no reducirla”, sostiene la psicóloga educativa y del desarrollo Anushka Phal. Desde su mirada clínica, hay una señal clara de alarma: “Cuando la persecución constante de un resultado te desconecta del descanso, de los vínculos, de la creatividad o del disfrute, algo necesita cambiar”.

Señales de que un objetivo puede estar haciéndote mal

No hay una fórmula exacta, pero los especialistas coinciden en algunos indicadores frecuentes:

Sensación persistente de agotamiento o desgaste emocional

Culpa constante por “no cumplir”

Resentimiento hacia una meta que antes motivaba

Aislamiento social o pérdida de disfrute

Estrés sostenido que no cede con el tiempo

Una estrategia útil es pensar en versiones alternativas del mismo deseo:

Tal vez no ser atleta profesional, pero sí entrenar en un club barrial.

Tal vez no alcanzar un ideal, pero sí mejorar la calidad de vida cotidiana.

Para Phal, esto no es resignación, sino madurez emocional: “Abandonar una meta no es falta de disciplina. Muchas veces es sabiduría del sistema nervioso. Aferrarse rígidamente a sueños creados por una versión anterior de uno mismo puede impedir crecer”.