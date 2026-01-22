“Mitómana”: el descargo de Icardi contra Wanda tras los rumores de reconciliación

La guerra mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin y, tras un breve período de calma, las recientes declaraciones de la empresaria enfurecieron al futbolista, quien reaccionó con un durísimo comunicado en el que calificó a su ex pareja de “mitómana”.

La conductora de MasterChef Celebrity había asegurado en un móvil de Intrusos que "mantiene mucho diálogo” con el padre de sus hijas y que la relación había mejorado, subrayando que para ella, “él siempre será familia”, comunicó en la entrevista.

Sin embargo, a Icardi le molestó que Nara intentara instalar una versión de reconciliación y utilizó sus redes sociales para publicar un fuerte y extenso descargo.

"Voy a ser bien claro: las declaraciones de esta mujer son falsas", arrancó el deportista, visiblemente molesto por las versiones de diálogo que circularon. “Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, sumó.

Icardi enumeró al menos 12 razones -entre ellas, las denuncias por violencia de género, el impedimento de visitas a sus hijas, las denuncias de violencia infantil a los hijos de Maxi López y el hostigamiento a Eugenia “China” Suárez- por las cuales confirma que "NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo, ni vínculo” con una persona como ella.

Uno de los puntos más impactantes del descargo fue la acusación económica que mencionó en varias ocasiones: "Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público", denunció y también hizo una mención al ex abogado de Wanda, Nicolás Payarola, a cargo de las causas familiares, a quien definió como un "estafador y corrupto".

Cerrando cualquier puerta a la reconciliación, sentenció: “Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia”.