Furor por BTS: la banda asiática incluye a Argentina en su gira mundial

La reconocida banda surcoreana BTS genera una fuerte expectativa entre sus seguidores argentinos tras anunciar en redes sociales su gira por Latinoamérica, en la que Argentina aparece incluida con dos presentaciones previstas en Buenos Aires.

Según lo difundido por el grupo, los shows se realizarían los días 23 y 24 de octubre, aunque aún no se confirmó el estadio ni el inicio de la venta de entradas. De concretarse, sería la primera visita de BTS al país, un hecho histórico para sus fanáticos locales.

La gira marcaría además el regreso del grupo a los escenarios tras el período en el que sus integrantes cumplieron con obligaciones civiles en Corea del Sur. El tour, denominado “BTS World Tour”, despierta un fuerte entusiasmo en redes sociales, donde miles de seguidores celebran la posibilidad del reencuentro con la banda.

Por el momento, se aguarda información oficial sobre sedes, producción y logística de los espectáculos, mientras el anuncio ya provoca un notable impacto en la escena musical y en la comunidad fan argentina.

imagen de redes sociales

Cuánto salen las entradas para los conciertos

La productora local y los canales de comunicación de la empresa BigHit Music mantienen bajo reserva los importes de los tickets. Los fanáticos locales esperan la confirmación del recinto específico en la capital federal para estimar los valores de los diferentes sectores. La fecha para el inicio de la comercialización de las entradas permanece sin definición en los calendarios oficiales de la gira.

Las plazas internacionales suelen habilitar la venta meses antes de la función. En el caso argentino, los seguidores del conjunto monitorean las redes sociales para obtener información sobre los métodos de pago y posibles preventas bancarias. El panorama para los admiradores es uno solo: los canales oficiales informarán las novedades durante los próximos meses.

Cuál es el cronograma del BTS World Tour

La agenda de la banda en América comienza con una serie de recitales en los Estados Unidos durante los meses de abril y mayo de 2026. Los integrantes visitan estadios en Tampa el 25 y 26 de abril. La gira continúa por El Paso el dos de mayo antes de su llegada a la Ciudad de México el siete, nueve y diez de mayo.

El itinerario incluye paradas en Stanford el 16 y 17 de mayo. Los artistas actúan en Las Vegas el 23, 24 y 27 de mayo. El recorrido por el hemisferio norte también contempla visitas a las ciudades de East Rutherford, Foxborough, Baltimore, Arlington, Chicago y Los Ángeles durante agosto y septiembre.