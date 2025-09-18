El grave error de Juli Poggio con respecto a la internación de Thiago Medina

Juli Poggio se encuentra en el ojo de la polémica por haber difundido, sin querer, un “dato falso” con respecto a la internación de su amigo Thiago Medina. El ex participante de Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva tras haber protagonizado un violento choque con su moto en Moreno.

Desde que ocurrió el accidente el pasado viernes, todos los ex participantes del reality se reunieron para mandar su apoyo a su amigo, pidiendo oraciones y buena energía a él y Daniela Celis, madre de sus dos hijas.

En el programa del cual es parte en RUMIS, Juli Poggio se refirió a la situación que atraviesa Medina, pero se confundió cuando mencionó en qué institución médica está internado.

"Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”, pidió.

Días atrás, la familia del influencer empezó a pedir donaciones de sangre para el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, donde se encuentra Medina, por lo que el error de Poggio fue condenado en redes sociales.

Los comentarios en contra de la bailarina no tardaron en llegar, cuestionando la importancia que le da al hecho.

“Por culpa de esta pelotuda me vine hasta la matanza a donar sangre y resulta ser que Thiago estaba en Moreno. A esta ni le interesa Thiago”, señaló una usuaria.

Otro escribió: “Hospital de la Matanza???? que dice ????”.