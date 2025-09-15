Owen Cooper, el protagonista de "Adolescencia" ganó su primer Premio a los 15 años

En una noche llena de sorpresas y emociones en la 77ª edición de los Premios Emmy, el actor Owen Cooper se llevó a casa la estatuilla "mejor actor de reparto en una miniserie dramática" por su destacada actuación en la serie "Adolescence", disponible en Netflix.



Con esta victoria, el actor se convierte en el más joven en la historia de los premios que galardonan lo mejor de la televisión y de las series en llevarse una estatuilla.



Lo cierto es que el protagonista de "Adolescence" tiene 15 años y nunca antes nadie había conseguido ganar a esa edad. Por eso, bastante emocionado y sorprendido, el discurso que dio al recibir el premio se volvió viral en redes sociales ya que fue motivo de inspiración para miles de personas.



Al subir al escenario, Cooper emocionó a la audiencia con un sincero mensaje de esperanza. "No era nadie hace años, todo es posible", dijo, haciendo resonar un mensaje de superación para todos los jóvenes que aspiran a abrirse camino en el mundo del entretenimiento.

Owen Cooper, un talento en ascenso



La interpretación de Cooper en "Adolescence" fue aclamada por su autenticidad y profundidad emocional, y ha sido considerada por muchos como uno de los talentos emergentes más importantes de la televisión actual. Su triunfo en los Premios Emmy 2025 marca un antes y un después en su carrera y lo consolida como un actor a seguir en la industria.

La reciente victoria de Owen Cooper en los premios Emmy no es solo el reconocimiento a una actuación, sino la confirmación de que la verdadera magia de la narración reside en su capacidad para capturar la esencia de la experiencia humana. Su trabajo en "Adolescencia", la miniserie de cuatro episodios de Netflix, es una obra maestra de sutileza y emoción.

Cooper se entrega por completo a un personaje que navega por la turbulencia y la confusión de los años de formación, regalándonos un retrato de la juventud que es tan honesto como desgarrador. No hay grandilocuencia, solo una vulnerabilidad cruda y palpable que hace que cada gesto, cada mirada y cada momento de silencio resuene con una verdad universal. Su actuación no solo eleva la serie, la convierte en un espejo en el que todos podemos ver reflejados nuestros propios fantasmas del pasado.