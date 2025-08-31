Vanina Escudero habló sobre su reconciliación con Silvina: “Más allá de las diferencias, pudimos superarlo”

La diva de los almuerzos evitó los rodeos y fue directo al hueso al preguntarle a Vanina Escudero sobre el conflicto que mantuvo con su hermana, Silvina Escudero. “ ¿Vos estuviste peleada con tu hermana?” , arremetió la Chiqui.

“Sabés que yo sabía que me ibas a preguntar eso”, respondió la bailarina. “Lamentablemente fue de conocimiento público. Las dos lo hemos admitido. Por más que estuvimos distanciadas, el amor de familia siempre estuvo”, explicó Escudero.

Además, agregó: “Nunca quisimos contar lo que había sucedido. Eso quedó entre nosotras”, aseguró la protagonista de Hermanos en llamas. Sin embargo, contó que, gracias al cariño que se tienen, pudieron sanar el vínculo entre ellas. “Debe ser horrible estar peleada con una hermana, debe ser espantoso”, comentó Mirtha, con empatía.

Finalmente, Vanina cerró el tema con una reflexión sincera: “Hoy estamos bien, y eso es lo que vale. Más allá de tener diferencias, pudimos subsanarlas y superar la situación”, aseguró.