Una mujer forcejeó con un sujeto y evitó ser asaltada

Una mujer se resistió a un robo forcejeando con un joven que la abordó en una parada de colectivos en la capital jujeña. Transeúntes que vieron la situación la ayudaron a retener al sospechoso y alertaron a los agentes policiales que se encontraban en las cercanías para la posterior detención.

El ilícito sucedió días pasados por la mañana, cuando la damnificada se encontraba esperando un colectivo del servicio urbano de la ciudad capital, en la avenida Santibáñez casi calle Ramírez de Velazco.

En esas circunstancias, cerca de las 11 la mujer sacó su teléfono celular para contestar uno mensajes, momento que aprovechó un joven para agarrar el dispositivo con la intención de robarlo.

Sin embargo, la víctima se resistió y tomó el aparato con más fuerza. Por esa razón, el sujeto intentó quitárselo y ambos cayeron al suelo, cerca del muro que separa la vereda del sector de las vías del ferrocarril.

Fue entonces, que transeúntes que ocasionalmente pasaban se acercaron a auxiliar a la damnificada y redujeron al sospechoso hasta retenerlo en el suelo. De esta manera, la denunciante pudo soltarse mientras otros testigos del hecho dieron aviso a los efectivos policiales que se encontraban en las cercanías.

Así fue que en minutos los agentes acudieron al escenario del ilícito, en donde se entrevistaron con la víctima, quien narró lo ocurrido mientras esperaba un colectivo del servicio urbano.

Tras esto los efectivos aprehendieron al inculpado, de 24 años y lo trasladaron a la Seccional 1°, además de invitar a la mujer a dirigirse a la dependencia para realizar la correspondiente denuncia por el intento de robo.