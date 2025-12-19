Navidad Solidaria cumple diez ediciones en el Cabildo

Mañana sábado 20 de diciembre, desde las 18, la Fundación Padre Pío llevará adelante la 10° edición de “Navidad Solidaria” en el Cabildo Histórico de San Salvador de Jujuy, una iniciativa destinada a reunir alimentos navideños para asistir a alrededor de 140 familias de Palpalá y Humahuaca. La propuesta, abierta a toda la comunidad, combina expresiones artísticas, participación ciudadana y un fuerte compromiso social, en un contexto económico complejo que profundiza las necesidades de numerosos hogares. Así lo explicó Gabriel Albornoz, referente de la fundación, en una entrevista brindada al streaming de El Tribuno de Jujuy.

La campaña solidaria, que ya se convirtió en un clásico de las fiestas de fin de año, tiene como objetivo principal recolectar alimentos navideños que luego serán incorporados a los módulos alimentarios que la fundación entregará el 23 de diciembre, pocos días antes de Nochebuena. “Queremos invitar este sábado 20 a partir de las 18 a la Navidad Solidaria, la 10° Navidad Solidaria que realiza la Fundación Padre Pío y en esta ocasión lo vamos a realizar aquí en la ciudad de San Salvador, en el Cabildo, acompañando a distintas familias con esta iniciativa”, señaló Albornoz.



A lo largo de una década, “Navidad Solidaria” se sostuvo gracias al aporte constante de vecinos, vecinas e instituciones que decidieron involucrarse. “No son diez ediciones aisladas, son diez años de trabajo con esta campaña solidaria”, remarcó el referente, destacando que la continuidad fue posible gracias al compromiso colectivo. En ese sentido, subrayó que la participación de la comunidad es clave para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

Durante la jornada en el Cabildo Histórico, el público podrá disfrutar de una nutrida propuesta artística. “En esta ocasión vamos a contar con grupos musicales y también con artistas de baile que van a desplegar todo lo artístico que puedan brindar”, explicó Albornoz. La idea es generar un espacio de encuentro familiar, donde la cultura y la solidaridad se articulen como una forma de convocatoria y sensibilización.

El llamado a la colaboración es concreto: alimentos típicos de las fiestas. “Vamos a pedirle la colaboración a cada vecino y vecina que pueda donarnos lo que sería un alimento navideño, que se va a sumar a los módulos alimentarios que se les va a entregar cerca de la Navidad”, indicó. Todo lo recolectado será destinado a los merenderos que la fundación acompaña de manera permanente en Palpalá y Humahuaca.

Según detalló Albornoz, son 140 familias las que esperan esta ayuda. “La verdad es que la están pasando mal y nosotros tratamos, no solo nosotros sino muchas instituciones, de llevar adelante iniciativas solidarias en esta Navidad”, expresó, haciendo referencia al difícil contexto económico nacional. En ese marco, resaltó la importancia de la articulación entre organizaciones sociales y la comunidad para sostener redes de contención.

Las donaciones podrán realizarse el mismo día en el Cabildo Histórico, aunque también existe la posibilidad de colaborar en días posteriores. “Después pueden seguir contactándonos a través de la página de Facebook Fundación Padre Pío, dejándonos un mensaje y coordinamos para retirar las donaciones”, explicó Albornoz, con el objetivo de facilitar la participación de quienes no puedan acercarse el sábado.

Además de la colecta solidaria y las expresiones artísticas, la propuesta incluirá la participación de emprendedores formados por la Fundación Padre Pío, quienes pondrán a disposición sus productos. “Van a poder ver emprendedores que han finalizado cursos con la fundación y van a tener un montón de productos disponibles”, comentó el referente, subrayando el trabajo integral que la institución desarrolla en materia de capacitación y generación de oportunidades.

En cuanto a la convocatoria, Albornoz señaló que se espera una importante concurrencia. “Tratamos de que asista la mayor cantidad de personas posibles que nos puedan donar. El espectáculo tiene un despliegue de casi cien personas y el espacio es abierto, en el Cabildo, en la Plaza de las Batallas”, afirmó.

Finalmente, el referente de la Fundación Padre Pío destacó el valor simbólico de la iniciativa. “Es muy importante que podamos brindar este espíritu navideño y solidario, porque la fecha nos interpela a hacer esto”, expresó, al tiempo que agradeció y felicitó a todas las instituciones que impulsan acciones similares. “Gracias a la participación de la gente venimos sosteniendo esta campaña desde hace diez años y esperamos poder continuarla”, concluyó.

La 10° edición de “Navidad Solidaria” vuelve así a instalarse como un gesto colectivo que busca transformar la empatía en acciones concretas, reforzando la idea de que la solidaridad sigue siendo un pilar fundamental en la sociedad jujeña.