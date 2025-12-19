Llega una nueva edición de la Expo Jujuy emprende en Navidad

El Estadio "La Tablada" será escenario de una nueva edición de la Expo Jujuy emprenden en Navidad, una iniciativa que invita a la comunidad a compartir una jornada cargada de espíritu navideño, creatividad y encuentro.

El evento se realizará el sábado 20, en el horario de 10 a 22, con entrada libre y gratuita, y propone un recorrido integral por distintas expresiones culturales, artísticas y productivas propias de esta época del año.

La organización general del encuentro está a cargo de Leila Ubeid, quien coordina una propuesta que busca fortalecer el trabajo de los emprendedores y consolidar los espacios públicos como ámbitos de reunión, recreación y celebración comunitaria en la antesala de las fiestas.

Un espacio para recorrer

La expo contará con la participación de emprendedores locales que ofrecerán productos artesanales, objetos decorativos y alternativas pensadas especialmente para obsequios navideños. En ese marco, el público podrá acceder a más de 350 regalos, lo que convierte a la muestra en una opción atractiva para quienes buscan propuestas originales y de producción local.

Los puestos estarán distribuidos en distintos sectores del predio, permitiendo un recorrido cómodo y dinámico a lo largo de toda la jornada.

Infancias y juegos

Entre los atractivos destacados se encuentra el patio de infancias, un espacio diseñado especialmente para niñas y niños, con propuestas recreativas y actividades lúdicas. A esto se sumará un mural de fotos navideño, pensado como punto de encuentro para que las familias puedan guardar recuerdos y compartir momentos especiales. A demás a esas propuestas se suma la participación de diferentes pesebres.

La presencia de Papá Noel, quien recibirá las cartitas de los más pequeños, aportará un componente emotivo que refuerza el clima tradicional de la Navidad.

Escenario con música y moda

La programación artística incluirá presentaciones de ballets folklóricos, danzas contemporáneas y árabes, la presentación de Tupac 7, y un desfile de moda que aportará diversidad y alegría, acompañando el recorrido del público durante el evento.

Trabajo colectivo y articulación institucional

La Expo Navidad es impulsada por una asociación de emprendedores sin fines de lucro que reúne a más de 900 trabajadores del sector en la provincia. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de distintas áreas del Gobierno, como Cultura, Producción, Ambiente y Deportes, que colaboran con infraestructura, sonido, pantallas y acciones vinculadas al cuidado ambiental, consolidando un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado