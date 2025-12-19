Maxi López se quebró en MasterChef tras una emotiva sorpresa de Daniela Christiansson

La gala de MasterChef Celebrity en la que Julia Calvo quedó eliminada estuvo atravesada por un momento de profunda emoción que tuvo como protagonista a Maxi López.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, el ex futbolista no pudo contener las lágrimas al recibir en vivo una carta escrita por su esposa, Daniela Christiansson, quien desde Suiza le envió un mensaje en español a pocos días de dar a luz. La emoción fue tal que Maxi no logró terminar de leer el texto y terminó siendo abrazado por sus compañeros.

“Mostrame a cámara quién te escribió”, le pidió Wanda Nara. Entonces, su ex pareja leyó parte de la carta: “Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que viviste y todo lo que sacrificaste y todo lo que seguís dando. Te amo. Dany”.

Visiblemente conmovido, Maxi reaccionó entre lágrimas: “Para qué me invitan si me pongo así”. Desde el jurado, la conductora acompañó el momento y expresó: “Qué lindo, me muero de amor”.

Aunque la carta continuaba, el participante decidió no seguir leyendo para no volver a quebrarse. “¿Maxi no querés leer un poco más?”, insistió Wanda, pero él fue contundente: “No dejá ahí, ya está, gracias”.

Más adelante, López deslizó una posible primicia sobre su futuro personal y dejó abierta la puerta a una mudanza familiar: “Tiene que empezar a practicar…”. Ante eso, Nara reaccionó sorprendida: “Estás dando una primicia, ¿te venís a vivir a la Argentina?”. El exfutbolista respondió con sinceridad: “Hay que tener una reunión pero está bueno que hable y que escriba”.

Ya frente a cámara, Maxi López reflexionó sobre el año que atravesó lejos de su esposa y de su hija Elle por compromisos laborales: “Es difícil, es un momento en que Daniela está embarazada y yo acompañé todos los embarazos. Este me tocó estar un poquito menos pero bueno me tocó trabajar también para ellos. Tengo que reunirme con mi familia en Suiza y empezar a trabajar el 2026, vamos a ver qué pasa”.