Homero Pettinato confesó que pasó la noche con Sofía Gonet

La intensa relación de Sofía Gonet y Homero Pettinato dejó memorables momentos en las redes sociales. Lo que empezó como un chiste en el streaming, terminó de la peor manera cuando la pareja decidió finalizar su noviazgo.

La intensa relación de Sofía Gonet y Homero Pettinato dejó memorables momentos en las redes sociales. Lo que empezó como un chiste en el streaming, terminó de la peor manera cuando la pareja decidió finalizar su noviazgo.

La tiktoker, conocida por sus descargos, enumeró en una lista los defectos de su ex pareja, dejándolo muy mal parado frente a su gran audiencia en redes sociales. Rápidamente, los cibernautas tomaron partido por “La reinis” y “cancelaron” a Pettinato al escuchar las situaciones que vivió la influencer en pareja.

Tras varias idas y vueltas de indirectas en sus redes, finalmente la tiktoker y el streamer se reencontraron el jueves pasado en una fiesta de cumpleaños de Gastón Olmos, un amigo en común. Humorísticamente, se sacaron una foto juntos para sellar su encuentro.

"Somos como los padres divorciados que se odian pero se cruzan en el acto del hijo", escribió la influencer en una imagen en la cual ella está sentada en un costado con una copa en la mano, mientras mira de reojo a su ex que se encuentra en el otro extremo del sillón. En el medio aparece el homenajeado tomándose la cabeza en señal de preocupación.

En Olga, el streamer habló sobre “cómo fue encontrarse con su ex” en una fiesta y, en un divertido relato cargado de exageración, confesó que pasó la noche con Sofía y que incluso, ella se quedó a dormir en su casa.

“Fue un cumpleaños de Gastón Olmos, el estilista que comparto con mi ex. No va que en un momento van a lavar las copas y queda una manchita así de detergente en el piso. Estoy yendo a servirme vino, resbalo y muah sobre ella”, reveló.

Después del beso, Pettinato explicó que terminaron pasando la noche juntos.