24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Los Hornitos
rugby
rugby
fauna silvestre
PERIODISTA PALESTINO
Bolsonaro
Cris Morena
Premio Ledesma de Arte Infantil 2025
Teatro El Pasillo
Centro cultural Manuel Belgrano
Tendencia

“Está rota, que suelte”: Moria Casán lapidaria con Wanda Nara

La “Lengua Karateca” no dejó pasar por alto el escándalo de turno y coincidió con Graciela Alfano.

Viernes, 22 de agosto de 2025 17:49

De Boca - River a Team Wanda o China, el mundo de la farándula quedó partido al medio entre quienes bancan la postura de Wanda Nara y quienes defienden a Eugenia "La China" Suárez, tal es el caso de Moria Casán, que tildó a la conductora de "rota" y le pidió que "suelte".

De Boca - River a Team Wanda o China, el mundo de la farándula quedó partido al medio entre quienes bancan la postura de Wanda Nara y quienes defienden a Eugenia “La China” Suárez, tal es el caso de Moria Casán, que tildó a la conductora de “rota” y le pidió que “suelte”.

Nara regresó a Argentina hace poco más de 24 horas y el escándalo no aguardó en llegar, cuando acusó a Mauro Icardi de ser un mal padre, violento, agresivo y sostuvo que la había “secuestrado”, al punto en que se quebró delante de los medios presentes en el aeropuerto.

Así como Graciela Alfano defendió públicamente a Suárez, “La One” hizo lo propio y, al referirse a la “Bad Bitch”, consideró: “Pobre mina, hoy la escuche y sentí su dolor, está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”.

El comentario llegó de la mano de una publicación en X -antes Twitter- en donde un usuario escribió: “Dos días tardó Wanda Nara en querer ser más noticia que lo de Nico Vázquez y Gimena Accardi”. Junto al texto, un gran meme de Moria con el texto: “Quiere tener su momento de gloria. No tenía protagónico hoy”.

Sin embargo, entre las respuestas, una gran parte consideró que Icardi y Suárez no gozan del vínculo que presumen, que el futbolista está con la actriz por venganza y reclamaron que se haga cargo de la manutención de sus hijas, Francesca e Isabella, de forma responsable.

