VIDEO. Gimena Accardi habló sobre la infidelidad a Nico Vázquez: “Me mandé una cagada”

El lunes por la noche trascendió que una infidelidad de Gimena Accardi había sido el motivo de la separación con Nicolás Vázquez, generando un nuevo cimbronazo en el mundo del espectáculo. El martes por la mañana, la actriz dio su versión de los hechos que pusieron fin a una relación de más de 18 años, que fue comunicada a comienzos de julio por ambas partes, pero que sigue dando tela para cortar.

“Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar que ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta”, dijo Accardi al comienzo de Sería increíble (Olga). “Si bien siento que no le debo a nadie explicaciones porque fue hablado por cuatro paredes, en la privacidad e intimidad y que se respondió de esa forma sin ser mediáticas. No nos gusta el show, el circo, que opinen, digan, porque resguardamos la intimidad y nuestra pareja”, agregó.

“Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, señaló respecto a lo difundido por Ángel de Brito en LAM (América). “La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, agregó, sin hacer mayores referencias. Cabe recordar que en el ciclo de espectáculos hablaron de un “tercero en discordia” descrito como un actor de renombre dentro del ambiente artístico argentino. “Es alguien conocido que tiene hijos”, aseguró Yanina Latorre.

En la misma sintonía, Accardi dio más detalles del hombre que causó la separación: “Es una persona random que no es del medio. Estoy muy dolorida por herir a Nico y por estos inventos. Me lo banco porque me puedo hacer cargo de una infidelidad que cometí, pero no me puedo hacer cargo de la persona con la cual se dice que es. Esto es tan simple como eso”. También negó tener una relación paralela. “Es un desliz total, una estupidez total con un random cualquiera que no pertenece al medio, que no lo van a encontrar nunca”.

En el programa de Ángel de Brito, el conductor dio su versión de la ruptura: “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona, y no una relación casual, sino que venía desde hace tiempo. Es el verdadero motivo de la separación entre ellos”, afirmó en el programa, subrayando que el romance paralelo se extendió durante varios meses y que la noticia ya circulaba entre colegas y allegados antes de hacerse pública.

El proceso que llevó a la ruptura estuvo marcado por la sospecha y la búsqueda de certezas. De acuerdo con lo que contaron enel ciclo, el actor comenzó a notar actitudes inusuales en su esposa durante el último año de convivencia, en un contexto de crisis que se prolongaba desde hacía más de 12 meses. Aunque inicialmente atribuyó los cambios a un desgaste propio de la relación, el actor finalmente accedió a pruebas concretas que confirmaron la existencia de otra persona en la vida de su pareja. Tras el hallazgo, Gimena admitió la infidelidad.“Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, relató el presentador, que también señaló que el actor sospechaba de la situación antes de contar con evidencias.