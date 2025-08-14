Preocupación por Eliana Guercio tras una intervención estética fallida

Tras los rumores sobre una cirugía estética que habría dejado secuelas en Eliana Guercio por una posible mala praxis, Marina Calabró expresó su preocupación y reveló el difícil momento que vive la panelista en Lape Club Social.

Tras los rumores sobre una cirugía estética que habría dejado secuelas en Eliana Guercio por una posible mala praxis, Marina Calabró expresó su preocupación y reveló el difícil momento que vive la panelista en Lape Club Social.

Desde hace un tiempo, la pareja de Sergio “Chiquito” Romero viene denunciando públicamente que fue víctima de una mala praxis estética. Por esta razón, decidió exponer su experiencia en redes sociales y advertir a sus seguidores sobre los riesgos de confiar en profesionales que se promocionan en internet con el respaldo de figuras conocidas. “Yo caí así”, confesó.

Aunque reconoció que atravesaba un momento difícil, mantenía la esperanza de que su situación tuviera solución. Sin embargo, dado el alcance que tomó el caso y lo poco que Eliana Guercio había podido explicar, una periodista del programa matutino decidió indagar y aportar más detalles.

"Eliana hizo un tratamiento con láser. En realidad, ya se lo había hecho con otra médica y como le había dado mucho resultado, quiso volver. La realidad es que perdió el contacto y buscó en otro lado y pasó lo que pasó", relató.

El procedimiento habría sido un tratamiento con láser CO2, una técnica no invasiva que mejora la textura de la piel y debe ser aplicada por un especialista. "Eliana tenía unas marcas de acné en frente y pómulos. Se hizo el tratamiento pero a las 36 horas, cuando deberían empezar a salirse las cascaritas, sufrió un proceso inflamatorio tremendo al punto que se le deformó la cara, sobre todo en la zona de los párpados", explicó Calabró, dando cuenta de la gravedad del cuadro.

Como la situación ya está siendo manejada por sus abogados, Guercio se mantiene en silencio. Sin embargo, allegados a la modelo confirmaron a la periodista que "la piel le quedó como si le hubieran quemado con el láser".

Tras el daño sufrido, Guercio intentó hacer el reclamo correspondiente, pero en el centro estético le respondieron de forma contradictoria: "La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le cambiaron el discurso, le dijeron que capaz ella necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados".

Finalmente, y en busca de una solución real, Guercio acudió a una nueva profesional. "Fue a la dermatóloga que le recomendó Georgina Barbarossa y le dijo que tenía mucha suerte porque en muchos casos, las marcas son irreversibles", reveló la panelista de América TV.

Los mensajes de Eliana Guercio tras sufrir una mala praxis estética

Luego de atravesar una experiencia negativa con un tratamiento estético, Eliana Guercio recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su testimonio y advertir a sus seguidores sobre los riesgos de este tipo de procedimientos.

"Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi", anticipó desde sus historias, generando expectativa sobre los detalles que planea revelar.

La exvedette y esposa de Sergio “Chiquito” Romero también compartió una advertencia importante para quienes estén considerando realizarse retoques estéticos: "Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores, yo entré por ahí", señaló, haciendo énfasis en el peligro de confiar en promociones poco confiables.

En ese sentido, relató cómo fue su experiencia y dejó una recomendación sobre las prácticas que deben evitarse: "Me dijeron a todo que sí, que iba a ser yo como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso. No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace".

Finalmente, llevó tranquilidad a quienes se preocuparon por su estado: "¡Sí! ¡Estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocupan", agradeciendo los mensajes de apoyo que recibió.