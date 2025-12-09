El Eternauta se quedó con el Oro en los Martín Fierro

La segunda edición de los Martín Fierro de Cine y Series 2025, realizada en la Usina del Arte, dejó una noche vibrante marcada por ovaciones, sorpresas y una reivindicación total de la producción audiovisual argentina. En una gala que combinó emoción, nostalgia y grandes momentos televisivos, El Eternauta y Natalia Oreiro fueron los grandes protagonistas al llevarse los prestigiosos Martín Fierro de Oro en sus respectivas categorías.

La ceremonia avanzaba entre premios, discursos cargados de emoción y el brillo de las figuras invitadas cuando llegó el turno de los grandes anuncios. Luciano Cáceres y Teté Coustarot, conductores de la noche, fueron los encargados de abrir los sobres que contenían los galardones más esperados. Cada pausa aumentaba la tensión entre las filas, donde directores, actores, productores y equipos técnicos seguían atentos cada detalle.

El primero de los oros en entregarse fue el de series. “El Martín Fierro de Oro Serie, es para... ¡El Eternauta!”, anunció Teté tras unos segundos de silencio que parecieron eternos. La sala estalló en aplausos. La producción basada en la emblemática historieta de Héctor Germán Oesterheld no solo había dominado la temporada, sino que durante toda la noche venía recolectando premios: Serie de drama, Guion de serie, Dirección de serie, Edición, Dirección de fotografía, Diseño de vestuario y César Troncoso había sido elegido como Mejor actor de reparto en serie.

Bruno Stagnaro, su director, subió al escenario junto al equipo entre vítores y una ovación unánime. “Una de las cosas más hermosas del proceso fue ver cómo la gente se lo apropió”, expresó, agradeciendo el cariño del público y recordando los actos escolares, las maquetas de estudiantes y las múltiples formas en que la serie se instaló en el imaginario colectivo. “Es un broche de oro hermoso para todo este camino”, agregó, movilizado.

Luego tomó la palabra Matías Mosteirín, productor, quien destacó el impacto social de la ficción y la defensa del arte nacional: “La ficción argentina tiene un rol protagónico que desempeñar en nuestra sociedad. Tiene que ser cuidada y apoyada”. Su discurso combinó orgullo y un pedido explícito por políticas de fomento.

Minutos más tarde llegó el turno del Oro para cine, y la sorpresa fue inmediata. “Martín Fierro de Oro para cine es para… Natalia Oreiro”, anunció Cáceres. La actriz, que ya había recibido el premio a Mejor Actriz Protagónica por La mujer de la fila, tardó unos segundos en reaccionar. “¿Están seguros?”, preguntó entre risas y lágrimas mientras avanzaba hacia el escenario.

Su discurso fue íntimo, cálido y profundamente agradecido, todavía sorprendida por escuchar su nombre junto al máximo galardón. “Gracias a mí, que confié en mí y fui detrás de mis sueños siendo muy chica”, comenzó, recibiendo una ovación inmediata. Oreiro agradeció a sus padres por su apoyo incondicional, a la Argentina “por darle un hogar y una profesión”, y a Uruguay “por hacer de esta mujer la persona que hoy es”.

También recordó a sus maestros, a los actores y actrices que la acompañaron a lo largo de su carrera, y a Benjamín Ávila, director de La mujer de la fila, por haberle dado su primera oportunidad dramática. Hubo un momento especialmente emotivo cuando mencionó a su hijo, quien —dijo— “está orgulloso de la mamá que le tocó”, y a su compañero de vida, Ricardo Mollo. “No sé qué más decir más que gracias”, cerró entre aplausos de pie.

Si bien El Eternauta y Natalia Oreiro se llevaron los premios mayores, la noche también tuvo otros momentos destacados: Belén se consagró como Mejor Película, Camila Plaate fue la revelación absoluta de la gala, María Becerra ganó por Mejor Música Original con “7 vidas”, y Envidiosa se impuso como Mejor Serie de Comedia.

Entre discursos que reivindicaron la importancia de la ficción nacional, aplausos interminables y una producción impecable, los Martín Fierro de Cine y Series 2025 dejaron una certeza: la industria audiovisual argentina sigue creciendo, diversificándose y construyendo obras capaces de emocionar, interpelar y trascender.