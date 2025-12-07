El profundo mensaje de Jimena Barón sobre su familia que conmovió a todos en las redes

Jimena Barón sorprendió al compartir un mensaje cargado de emoción en plena escapada familiar. La actriz viajó a Brasil con el objetivo de practicar surf y disfrutar de unos días junto a su familia. En medio de ese descanso, publicó una serie de fotos y acompañó las imágenes con una reflexión sobre el buen momento que atraviesa.

“Gracias a los míos”, expresó en el posteo de Instagram, donde acompañó sus palabras con un carrusel de imágenes en las que aparece junto a su pareja, Matías Palleiro, sus hijos Momo y Arturo, y su niñera Mari. En esa misma línea, destacó el valor de compartir este viaje en familia y lo especial que resultan esos momentos.

En primer lugar, le dedicó unas tiernas palabras a su hijo mayor, donde dejó en claro el orgullo que siente por él. “Momo, yo te admiro un montón. A mí por momentos —ni hablar en los revolcones— me da miedo estar ahí flotando, enfrentando el inmenso mar y sus cambios constantes e impredecibles. Yo no quiero trasmitirte miedo, así que solo te miro, veo que sos feliz, que sos un crack y me sonríe algo adentro del pecho (el corazón?) y me quedo tranquila. ‘Esto debe estar muy bien’ pienso”, escribió.

Acto seguido, profundizó en la admiración que siente por él y en cómo su forma de ser impacta en quienes lo rodean: “Tu talento físico me sorprende tanto como tu espíritu del amor. Te quieren todos. ‘Esto debe estar muy muy bien’. El pecho de nuevo me sonríe”. Luego, habló de la conexión que comparten a través del surf. “Creo que estoy haciendo todo lo posible para surfear bien, así no me pierdo de verte tan de cerca. Estar flotando juntos en el mar tan fuerte y enorme es de lo más lindo que me pasó en la vida. Gracias por meterme en esta disciplina”, escribió, para dejar en claro lo significativo que resulta para ella vivir esa experiencia tan cerca de su hijo.

Luego habló de su novio, y expresó cuánto significa para ella esta relación en su vida. “A mi Tarzán, compañero de todas, que está más fuerte que el peor revolcón, sos el partner de mis sueños. Qué hermoso y parecido estamos criando. No quisiera para nada vivir la vida sin vos Q”. También se mostró profundamente agradecida por el presente que atraviesa y por el camino que construyen juntos: “¡Qué familión! Yo sabía que me merecía mucho esto, pero igual, gracias cookie”.

En ese recorrido por los afectos más cercanos, llegó el turno de su hijo de casi seis meses: “Arturo de mi alma, mi mochilita viajera, que dormís donde sea, comés al paso, al trote y al galope, y te reís y reís y reís. Qué bendición, gordito precioso, que moñazo le viniste a poner a nuestra vida”.

A modo de reconocimiento, también dedicó unas palabras a Mari, la niñera y madrina de Arturo, de quien destacó su importancia dentro de la dinámica familiar: “La suerte de tenerte es algo que agradezco a diario. Siempre voy a tratar de hacerte feliz como tanto te merecés. Tu laburo y tu presencia son un lujo. No seríamos la familia que somos sin vos, que sos también nuestra familia. Madrina oficial, te quiero infinito”.

Como cierre de su reflexión, volvió a poner en palabras su gratitud por el momento que atraviesa y por la paz que siente en esta etapa de su vida. “Y a Dios siempre, que sabe cuándo y por qué. Siempre. Gracias”, concluyó, para dar un broche final cargado de emoción y agradecimiento.