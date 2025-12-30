Quién es Flossie, la gata más longeva del mundo

Flossie, la gata más longeva del mundo según el libro Guinness de los récords, inauguró nueva década este 29 de diciembre.

Este adorable animalito británico cumplió el lunes 30 años de vida. Tiene problemas de vista y está sorda, pero camina por sus propios medios y reparte el mismo amor que el primer día.

Actualmente está desde hace aproximadamente tres años en manos de Vicki Green, su nueva dueña. Todavía es “juguetona y curiosa”. “Ella nunca rechaza la oportunidad de disfrutar de una buena comida", afirmó la mujer al sitio World Record Guinness.

Una gata de muchas casas

Flossie vivió en varias casas. En el ‘95 (año de su nacimiento) fue adoptada por un trabajador de un hospital de Merseyside que la encontró viviendo en una colonia de gatos cerca del lugar.

Diez años después, el hombre falleció y la mascota quedó en manos de su hermana. Con ella vivió durante 14 años hasta que, al igual que sucedió con el vínculo anterior, la muerte los separó.

Los siguientes tres años, Flossie estuvo en casa del hijo de su última dueña, que fue quien lo confió a la organización de bienestar felino Cats Protection cuando se dio cuenta de que no podía cuidarla. Fue allí donde Vicki se postuló para ser su cuidadora.

"Nos quedamos estupefactos cuando vimos que el historial veterinario de Flossie indicaba que tenía 27 años", dijo Naomi Rosling, coordinadora de la sucursal de Cats Protection.

Su vida con Vicki, su nueva dueña

Vicki Green es asistente ejecutiva y tiene experiencia en el cuidado de gatos mayores.

"Las primeras noches hacía mucho ruido porque no veía en la oscuridad y estaba un poco confundida en su nuevo entorno, pero ahora duerme toda la noche acurrucada en la cama conmigo", contó Vicki sobre sus primeros días con Flossie.

"Nuestra nueva vida juntos ya se siente como un hogar para Flossie, lo que me hace muy feliz (...) Sabía desde el principio que Flossie era una gata especial, pero no imaginé que compartiría mi casa con un poseedor de un récord mundial".

Vicki reconoció que "siempre quiso brindarles a los gatos mayores una vida cómoda en la vejez".

¿Cuántos años tiene el perro más longevo del mundo?

Si hay un gato más longevo hay un perro más longevo.

Según Guinness World Records, el perro más viejo del mundo verificado es Bluey (un Australian Cattle Dog), que alcanzó 29 años y 5 meses.

Dato de color: Guinness había reconocido a Bobi con más de 30 años, pero revisó el caso y retiró ese récord por falta de evidencia concluyente, por lo que el récord histórico vuelve a quedar en los 29 años y 5 meses de Bluey.