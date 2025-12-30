Feroz incendio de un colectivo en un galpón

Un incendio se registró en las últimas horas en el barrio Parque Industrial de la ciudad de Libertador General San Martín, específicamente en el galpón de una empresa de transporte de pasajeros que presta servicios hacia la zona de Valle Grande.

Por causas que aún se tratan de establecer, un colectivo se prendió fuego y las llamas estuvieron a punto de propagarse hacia otras unidades que se encontraban en el lugar, lo que generó momentos de preocupación entre los vecinos del sector.

Ante la situación, intervinieron de manera inmediata dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de la Provincia y personal del SAME, quienes trabajaron para controlar el foco ígneo y asegurar la zona.

Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.