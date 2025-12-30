El cuarteto será materia obligatoria en todas las escuelas de Córdoba

El cuarteto formará parte del contenido obligatorio en todas las escuelas de la provincia de Córdoba, tanto de gestión pública como privada. La medida fue oficializada por el Gobierno provincial a través de un decreto que establece su enseñanza dentro del área de Educación Artística y de manera transversal en distintos espacios curriculares.

La decisión llega a pocos días de que la música popular cordobesa fuera reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un hito que impulsó la institucionalización del cuarteto dentro del sistema educativo formal.

Cómo será la enseñanza del cuarteto en las aulas

Según lo dispuesto por el decreto N.º 257, el cuarteto se enseñará de forma específica en la asignatura Educación Artística - Música, y de manera transversal en áreas como Lengua y Literatura, Educación Física, Ambiente y Ciudadanía. El objetivo es que el género sea abordado no solo desde lo musical o lo dancístico, sino también como una expresión cultural que atraviesa la historia, la identidad y la vida social de Córdoba.

La normativa se apoya en la Constitución Provincial y en la Ley de Educación N.º 9.870, que obligan al Estado a promover las manifestaciones culturales propias y garantizar una educación artística integral y continua.

Además, la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación será la encargada de diseñar capacitaciones docentes para fortalecer las estrategias pedagógicas vinculadas a la enseñanza del cuarteto en todos los niveles educativos.

Un camino que comenzó en las escuelas municipales

La incorporación del cuarteto como contenido obligatorio no es una novedad absoluta. Desde 2022, las escuelas municipales de la ciudad de Córdoba ya lo enseñan en jardines y primarias, tras la Resolución 126/22 y la ordenanza 12.205, que lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel local.

Esa experiencia fue clave para la posterior declaración de la Unesco y sirvió como base para el documento oficial "El cuarteto cordobés: patrimonio vivo y memoria colectiva en la escuela", elaborado por el Ministerio de Educación con aportes académicos y experiencias pedagógicas desarrolladas en distintas localidades de la provincia.

Identidad cultural y memoria colectiva

Desde el Ministerio de Educación remarcaron que la enseñanza del cuarteto busca reforzar la identidad cultural cordobesa y derribar prejuicios históricos asociados al género. "La construcción de conocimiento debe ampliar la mirada sobre quiénes somos", señalaron desde la cartera educativa.

El decreto también ratifica dos fechas clave del calendario cultural provincial: el 4 de junio como Día del Cuarteto, en homenaje al primer baile transmitido por radio, y el 12 de enero como Día del Piano Saltarín, en honor a Leonor Marzano, creadora del género.