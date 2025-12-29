Inicia hoy la ventade entradas para el Festival del Huancar

Desde este martes, a partir de las 9, quedará habilitada la venta de entradas para la 50° Edición del Festival del Huancar - Bodas de Oro, uno de los eventos culturales más emblemáticos de la Puna jujeña.

La comercialización se realizará en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Abra Pampa. La habilitación de la venta genera una gran expectativa en la comunidad, ya que se trata de una edición histórica que celebrará los 50 años del Festival del Huancar, una propuesta que convoca a miles de personas cada verano y que combina música, tradición y expresiones culturales propias de la región.

El festival se llevará a cabo en el anfiteatro municipal de Abra Pampa y se desarrollará durante tres noches consecutivas, con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales. La grilla confirmada anticipa espectáculos de alto nivel y una importante convocatoria de público. Para la primera noche, el viernes 23 de enero, está prevista la actuación de Los Kjarkas, Las 4 Cuerdas, Balvina Ramos y Lirios Colombianos. En tanto, el sábado 24 de enero subirán al escenario Lázaro Caballero, el Grupo Femenino Bolivia y Los Changos del Huayco. Habrá grupos locales e invitados más cuerpos de danzas.

El cierre del festival será el domingo 25 de enero, jornada para la cual se anunció la participación de artistas internacionales, cuyos nombres se darán a conocer próximamente, generando gran expectativa entre el público. En cuanto a los valores de las entradas para los días viernes y sábado, los precios establecidos son: Preferencial A $35.000, Preferencial B $25.000 y Populares $20.000. Desde la organización informaron que los montos correspondientes a la noche del domingo serán anunciados en los próximos días.

Con la venta de entradas habilitada desde hoy, Abra Pampa comienza a palpitar una edición especial del Festival del Huancar, que celebrará medio siglo de historia y tradición en el corazón de la Puna jujeña.