Kshamenk
orgullo jujeño
Australia
controladores aéreos
películas que se convirtieron en clásicos navideños
balotaje
Tecnópolis
embarazo
el clima en Jujuy
Martín Fierro
TENDENCIAS

Premiación de los Martín Fierro de Streaming

APTRA realiza la primera edición de los premios para canales de Streaming

Domingo, 14 de diciembre de 2025 21:53

Este domingo 14 de diciembre se lleva a cabo un evento inaugural de gran relevancia para la industria del entretenimiento: la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming.

Se trata de una noche histórica tendrá como objetivo reconocer y galardonar a las producciones digitales más destacadas que se hayan realizado durante el año 2025.

La ceremonia se celebrará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y será conducida por la dupla conformada por Damián Betular y Paula Chaves.

Entre las primeras premiaciones Flavio Azzaro ganó como mejor voz periodística del deporte por su trabajo en AZZ.

El premio a Mejor Streaming Federal fue un empate entre Cabaret Voltaire de Rosario y Dólar Blue de Misiones.

Martín Garabal fue galardonado como figura humorística masculina, aunque no estuvo presente para recibir el premio.

Yoyi Francella recibió el premio a la coconducción femenina por su participación en Luzu TV.

El programa 'Lo del Turco' se llevó el premio al programa 'más border'.

Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi, ganó como mejor programa de Actualidad.

Sebastián de Caro fue reconocido como el mejor columnista de streaming por su trabajo en Gelatina.

La estatuilla al Talento revelación en streaming fue para la cantante y actriz Ángela Torres por su rol en Nadie Dice Nada de Luzu TV.

El premio de Figura humorística femenina fue para Momi Giardina por su participación en Nadie Dice Nada por Luzu TV.

Segurola y Habana el programa de Julia Mengolini de Futurock y La Mañana de Infobae se llevan el premio compartido a mejor programa informativo 

    nota en desarrollo...

     

