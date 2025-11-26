La Justicia declaró a Mauro Icardi deudor alimentario: ¿Cuánto debe?

La justicia declaró formalmente a Icardi como deudor alimentario, sumándolo al registro de padres morosos y habilitando para Wanda una serie de herramientas legales clave.

Asó lo contó Guido Záffora al aire de DDM (América TV): “Ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi”. Mariana Fabbiani, la conductora, remarcó:“Inesperado, porque la verdad que inesperado”. A lo que el panelista sumó: “Correcto. Sumamente inesperado, sobre todo para la defensa de Mauro Icardi, porque este documento, lo que refleja y estamos viendo en exclusiva para DDM en la pantalla, es que Mauro Icardi está oficialmente como deudor moroso. Está en el registro de padres morosos”.

Explicaron además los fundamentos de la decisión: “Esto ya lo había presentado el abogado de Wanda, Nicolás Payerola, el exabogado, hace dos meses. La justicia había estudiado el caso, Marcovecchio y Piro apelan a esta situación y quedó en un gris. Ahora, el juez Hagopian, con este documento, hace instantes nada más, confirmó que Icardi ingresa en el registro de deudores”.

La discusión se centró luego en las consecuencias y el monto de la deuda: “¿Y qué pasa con el embargo que había sobre la Casa de los Sueños, que eso es lo que garantizaba que él no fuera deudor?”, consultó Fabbiani a lo que Guido respondió: “Bueno, correcto. Viene el tema de dinero ahora. ¿Cuánto debe Mauro Icardi? Y atención con esta cifra, porque hoy cuando hablé me sorprendí. Mauro debe 600.000 dólares”. Sobre los pasos legales futuros y el alcance de la medida, el panelista detalló: “La orden de Wanda es ir por todo. La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo”.