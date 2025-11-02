°
2 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Pampa Blanca
Barrio Cuyaya
Monterrico
El tiempo en Jujuy
Atlas
cybermonday
Di Carlo
Trump
"Insentido común"
Shakira
Pampa Blanca
Barrio Cuyaya
Monterrico
El tiempo en Jujuy
Atlas
cybermonday
Di Carlo
Trump
"Insentido común"
Shakira

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencia

Shakira salió a las calles de Bogotá en Halloween y logró pasar desapercibida

La intérprete logró camuflarse con su increíble disfraz al estilo María Antonieta

Domingo, 02 de noviembre de 2025 11:37

La cantante salió junto a sus hijos a las calles de Bogotá disfrazada de mujer de la época victoriana. Su hijo Milán se disfrazó de vampiro, mientras que su hija Sasha se vistió de conejo.

A través de sus redes sociales, tan solo unas horas antes de iniciar su show en el Vive Claro de Bogotá, Shakira compartió algunas fotografías de la noche del 31 de octubre, donde aprovechó para salir a las calles sin tener a miles de personas pidiéndole fotos o autógrafos.

En las imágenes que publicó la cantante barranquillera se puede apreciar que estaban acompañados de un grupo más grande de personas, que, a su vez, tenían otros disfraces de todo tipo, desde Spiderman hasta integrantes de la NASA.

La intérprete de Acróstico ha demostrado en varias ocasiones su gusto por Halloween. En años anteriores ha lucido disfraces llamativos, como el de La Mujer Maravilla, destacando por su creatividad y entusiasmo en estas fechas. Esta vez, su participación espontánea en las calles de Bogotá reflejó nuevamente su interés por compartir con sus hijos de manera sencilla y cercana, lejos del foco mediático.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD