Shakira salió a las calles de Bogotá en Halloween y logró pasar desapercibida

La cantante salió junto a sus hijos a las calles de Bogotá disfrazada de mujer de la época victoriana. Su hijo Milán se disfrazó de vampiro, mientras que su hijo Sasha se vistió de conejo.

A través de sus redes sociales, tan solo unas horas antes de iniciar su show en el Vive Claro de Bogotá, Shakira compartió algunas fotografías de la noche del 31 de octubre, donde aprovechó para salir a las calles sin tener a miles de personas pidiéndole fotos o autógrafos.

En las imágenes que publicó la cantante barranquillera se puede apreciar que estaban acompañados de un grupo más grande de personas, que, a su vez, tenían otros disfraces de todo tipo, desde Spiderman hasta integrantes de la NASA.

La intérprete de Acróstico ha demostrado en varias ocasiones su gusto por Halloween. En años anteriores ha lucido disfraces llamativos, como el de La Mujer Maravilla, destacando por su creatividad y entusiasmo en estas fechas. Esta vez, su participación espontánea en las calles de Bogotá reflejó nuevamente su interés por compartir con sus hijos de manera sencilla y cercana, lejos del foco mediático.