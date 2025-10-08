Wanda Nara y una promo para MasterChef Celebrity cargado de referencias del Wandagate

MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara, calienta las hornallas para prepararse para su debut el próximo 14 de octubre por la pantalla de Telefe. Esta semana comenzaron a circular las primeras promos de la nueva edición, cargadas con referencias a la polémica que rodea a su conductora.

En el primer lanzamiento, que reveló la fecha de estreno, se puede ver a Wanda personificando a una psicóloga en una sesión con el jurado, Damián Betular, Martín Martitegui y Donato Di Santis.

En una sutil, pero notoria referencia, el pastelero le pidió permiso a Wanda para comer el maní que estaba en la mesa, haciendo un guiño al escándalo por la filtración de fotos íntimas de Mauro Icardi.

En otra de las promos, Martitegui le cuenta a Wanda una de las situaciones que lo atormentan: “Doctora, les pedimos que hagan un plato recordando su infancia, de repente me doy vuelta y hay alguien metiendo adentro de un cubanito una mousse de palta con el dedo”, en referencia a la infame “palta” del escándalo de la China con Pampita y Benjamín Vicuña.

"¡Ay, qué rico!", menciona Wanda irónicamente.

“No, un límite pido yo cuando alguien hace una torre Eiffel de papas fritas, ¿se acuerdan?”, siguió el chef.

París tiene un gran significado dentro del Wandagate, porque es el lugar donde se habría concretado el infame primer encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi, cuando este jugaba en el PSG.

Por otra parte, las papas fritas también tienen un significado dentro del escándalo, ya que la conductora remarcó cómo la actriz comía el snack con la boca abierta cuando se encontraron en un restaurante de Costanera, en uno de sus primeros cruces cara a cara. Wanda relató la situación en una entrevista con Susana Giménez.

“Me encanta París y amo las papas fritas. ¿Cuál sería el inconveniente, Martitegui?”, respondió la rubia.