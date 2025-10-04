Camila Homs reveló cómo se llamará su hija con José Sosa y sus seguidores lo asociaron a Tini Stoessel

Camila Homs y José Sosa ya eligieron el nombre de su beba. A dos meses de anunciar el embarazo, decidieron que la nena se llame Aitana. Su origen es español, aunque se puso muy de moda en Latinoamérica gracias a una cantante. Este detalle no pasó desapercibido entre los usuarios de Instagram, que se acordaron rápidamente de Tini Stoessel.
La intérprete Aitana, conocida popularmente por su canción “Mon Amour”, vivió un apasionado romance con Sebastián Yatra, el colombiano con el que Martina estuvo de novia hasta la llegada de la pandemia de coronavirus, que los distanció y provocó una separación escandalosa que fue comentada en todo el mundo.
Y aunque muchos seguidores de Homs interpretaron que el nombre fue elegido adrede, otros salieron a defenderla y le comentaron que era precioso, ya que significa “montaña que nos da vida”. Su primogénita se llama Francesca, mientras que el varón -también fruto de su relación con Rodrigo De Paul- es Bautista. Por su parte, el Principito tuvo dos hijas con Carolina Alurralde: Rufina y Alfonsina.