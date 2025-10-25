Lourdes Fernández rompió el silencio tras la detención de su expareja “Estoy contenida y acompañada"

Hace minutos Lourdes Fernpandez posteó un comunicado tras la detención de su expareja Leandro García Gómez, reapareció en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo recibido y aclaró algunos puntos sobre lo sucedido.

"Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no se si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo"

En el comunicado, la cantante se refirió a una relación sentimental que intentó recuperar sin éxito:

"Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación x amor, pero a veces no se puede por mas que una intente una y otra vez...pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar".

También manifestó su malestar con algunas personas que, según ella están fuera de contexto "desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mi y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales".

Por último, Lourdes confirmó que se encuentra acompañada, en proceso de recuperación y enfocada en su regreso a los escenarios con Bandana:

"Lo que si puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada x mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar".