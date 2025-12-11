Trágico: dos víctimas fatales en distintos siniestro viales

Ayer la provincia lamentó dos víctimas fatales en diferentes siniestros viales ocurridos a la mañana y en un lapso de una hora. En Abra Pampa, un motociclista de 60 años murió tras ser embestido por una camioneta y en la localidad de Pampa Blanca, un joven de 24 descendió de un camión repartidor de bebidas y fue atropellado por un automóvil.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el primer episodio se registró alrededor de 8.30 en la ruta nacional N° 9, en la carretera con sentido norte sur y a 10 kilómetros del ingreso a la ciudad de Abra Pampa.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 60 años se desplazaba en una pequeña motocicleta eléctrica y en un momento determinado, fue embestido por una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba en el mismo sentido con dos personas a bordo.

Producto del fuerte choque, la víctima salió despedida del rodado y golpeó pesadamente contra la banquina, donde quedó tendida.

De manera inmediata efectivos policiales y personal del Same se presentaron en el lugar, donde constataron el hecho y se estableció que el motociclista lamentablemente carecía de signos vitales al momento de la intervención de los paramédicos.

Posteriormente se constituyó un médico de la Policía, quien constató mediante un examen cadavérico que el deceso se debió a un traumatismo encéfalo craneal grave más politraumatismo.

Personal de Seguridad Vial, que también trabajó en el reordenamiento vehicular, sometió al conductor (34) de la camioneta a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Por su parte, los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del trágico incidente vial y luego, los rodados fueron secuestrados de manera preventiva.

El cuerpo de la víctima fue depositado en la morgue del hospital "Nuestra Señora del Rosario", por personal de Bomberos.

En la ocasión, el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación dispuso que los efectivos de la Seccional 16° queden a cargo de las actuaciones complementarias.

Pampa Blanca

PAMPA BLANCA | MOMENTO EN QUE LOS EFECTIVOS POLICIALES Y EL PERSONAL DEL SAME TRABAJABA EN LA RUTA NACIONAL N°34.

Las mismas fuentes indicaron a este matutino que otro incidente vial se registró ayer alrededor de las 9.30 en la ruta nacional N° 34, a la altura de la zona conocida como El Chatarrero, de la localidad de Pampa Blanca.

Fue en esas circunstancias que un camión distribuidor de bebidas circulaba por el sector, cuando detuvo la marcha y un joven, que iba como acompañante, descendió y fue atropellado por un automóvil Volkswagen Virtus.

Como consecuencia del impacto, la víctima falleció en el lugar. Luego un galeno policial realizó un examen cadavérico y determinó que el deceso se produjo por un traumatismo encéfalo craneal grave.

Las autoridades identificaron al joven como Facundo Leonel Masala de 24 años y su cuerpo fue depositado por personal de Bomberos en la morgue del hospital "Arturo Zabala".

Por su parte, efectivos policiales de la Seccional 45° se entrevistaron con el conductor del camión, quien manifestó que detuvo la marcha debido a que, aparentemente, parte de la mercadería cayó del rodado y la víctima descendió para levantarla.

Personal de Seguridad Vial sometió a ambos conductores protagonistas a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Los vehículos fueron secuestrados preventivamente y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 45°, por directivas del representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.