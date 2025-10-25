°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

noche encantada
Triple Crimen
Eva Bargiela
homenaje
Venezuela
alto comedero
clima
Roma
Lourdes Fernández
noche encantada
Triple Crimen
Eva Bargiela
homenaje
Venezuela
alto comedero
clima
Roma
Lourdes Fernández

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
TENDENCIAS

Lourdes Fernández rompió el silencio tras su desaparición “Estoy contenida y acompañada"

Reapareció la integrante del grupo Bandana, con un comunicado para llevar tranquilidad sobre su estado de salud y aclarar algunas situaciones respecto a su ex, amigas y familia

Sabado, 25 de octubre de 2025 19:24
Lourdes Fernández

Hace minutos Lourdes Fernpandez posteó un comunicado tras su desaparición, luego de varios días de incertidumbre y preocupación por su paradero, la integrante del grupo Bandana, reapareció con un comunicado en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo recibido y aclaró algunos puntos sobre lo sucedido.

"Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no se si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo"

En el comunicado, la cantante se refirió a una relación sentimental que intentó recuperar sin éxito:

"Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación x amor, pero a veces no se puede por mas que una intente una y otra vez...pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar".

También manifestó su malestar con algunas personas que, según ella están fuera de contexto "desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mi y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales".

Por último, Lourdes confirmó que se encuentra acompañada, en proceso de recuperación y enfocada en su regreso a los escenarios con Bandana:

"Lo que si puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada x mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar".

COMUNICADO DE REDES SOCIALES

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD