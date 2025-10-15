Wanda Nara picanteó a Maxi López en su debut en MasterChef Celebrity

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un divertido ida y vuelta, con un pase de factura por su tiempo como pareja, durante la emisión del segundo capítulo de MasterChef Celebrity que se emitió el martes, una vez terminado el partido de Argentina-Puerto Rico.

Tal y como se vio en el adelanto del lunes, la ex pareja -y ahora amigos- fluyó en cámara mientras también ironizaron sobre su pasado conflicto legal.

“Te veo bárbaro. ¿Te vas a quedar hasta la final? Son 50 millones de pesos”, le preguntó la conductora al visitar la estación del futbolista.

“Uff, un montón”, respondió López. Mientras que Wanda lanzó: “Sí, nos sirve”.

En una divertida escena en el confesionario, el futbolista se preguntó por qué Wanda hablaba "en plural” al referirse al premio.

“Nosotros lo legal ya lo arreglamos, ¿no? Porque ya estaba pensando en embargarte el premio”, se burló Wanda. “¿Querés el 25%? No, eso ya no lo tenés más”, contestó Maxi.

"Pero a vos te gusta la competencia y te gusta comer bien e ir a buenos restaurantes. A mí era más fácil vestirme que llevarme a comer, porque me gusta gastar mucho en la comida”, recordó Wanda sobre su ex pareja.

“Ah, ¿y en ropa?”, le retrucó López, dejándola sin palabras.

Sus intervenciones dejaron ver la buena relación que entablaron a lo largo de los años, dejando cualquier conflicto y el escándalo por la “Icardiada” detrás.

Al momento de presentar su plato, el futbolista describió el punto de su carne como “poco hecho”, mientras que Betular lo corrigió diciéndole que se refiere a carne jugosa.

Desde atrás, se escuchó a Wanda decir: "Yo comí mucho tiempo esa carne", generando la risa de los demás participantes.