Banco Macro y Fundación Equidad trabajan unidos para reducir la brecha digital



Con el objetivo de achicar la brecha digital en la Argentina, Fundación Macro reafirma su alianza de 16 años con la Fundación Equidad, beneficiando a instituciones de toda la Argentina con equipos tecnológicos reciclados.

Los mismos son destinados a proyectos sociales y educativos, dentro de un programa de fortalecimiento social de ambas organizaciones.

Este plan articula tanto la recuperación y reacondicionamiento de computadoras como también de donaciones a escuelas y organizaciones de la sociedad civil.

Durante este año 2025, se entregaron 124 computadoras a 78 instituciones en las provincias de Córdoba, Jujuy, Tucumán, Salta, Santa Fe, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires y CABA.

El trabajo, la colaboración y el compromiso entre Fundación Macro y Fundación Equidad, ha permitido llegar en estos 16 años a 1.051 instituciones de todo el país, con más de 2.124 equipos de computación.

Fundación Equidad es una destacada organización social fundada en el año 2001 que se dedica a reducir la brecha digital a través de la donación de computadoras y la promoción del acceso a la tecnología en todo el país.

Se han implementado diversos programas y proyectos para empoderar a comunidades desfavorecidas y facilitar su integración en la era digital.

En estos más de 24 años transcurridos, Fundación Equidad ha llevado a cabo distintas iniciativas.

Donación de Computadoras: Se han entregado computadoras a escuelas, hospitales, asociaciones civiles y ONGs en la Argentina. Este esfuerzo ha permitido a miles de niños y adultos acceder a recursos educativos y oportunidades laborales que de otro modo no estarían a su alcance.

También se apuntó a la capacitación y educación, ya que la Fundación ha brindado programas de capacitaciones en habilidades digitales para docentes, estudiantes y miembros de la comunidad.

Del mismo modo se buscó el reciclaje y el reacondicionamiento en un esfuerzo por fomentar la sostenibilidad.

Fundación Equidad cuenta con un programa de reciclaje y reacondicionamiento de computadoras. A través de esta iniciativa, equipos en desuso son reparados y reutilizados, reduciendo así el impacto ambiental y extendiendo la vida útil de los dispositivos tecnológicos.

Para obtener más información sobre Fundación Equidad, se debe ingresar a su sitio web: www.equidad.org

Banco Macro piensa en una Argentina en grande y fiel a su propósito tiene un compromiso con las comunidades locales en donde está presente.

Con presencia en todo el territorio nacional, acompaña los sueños y proyectos de las personas, fomentando el desarrollo social de las comunidades y el crecimiento económico del país, desde la inversión en programas de impacto.

Al fomentar la inclusión financiera, acompañar la formación de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emprendedores, participar activamente en iniciativas de voluntariado corporativo, respaldar proyectos de inclusión social, y poner el arte y la cultura como elementos fundamentales; Banco Macro genera valor para sectores vulnerables a lo largo y ancho de todo el país.

En 2024, la inversión social de Banco Macro ascendió a $1.544.239.936 beneficiando a 134.451 personas en forma directa y a 440.195 personas de forma indirecta.