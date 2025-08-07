El municipio de Monterrico inauguró iluminación y cordón cuneta

Luciano Moreira, Intendente de Monterrico, acompañado por el Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, dejó inauguradas obras de cordón cuneta y el nuevo alumbrado en barrio San Expedito de La Ovejería.

“Avanzamos con más obras que vienen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, fue lo primero que resaltó el Jefe Comunal de la ciudad “tabacalera” luego del tradicional corte de cinta junto al mandatario provincial.

Moreira agradeció el acompañamiento de Carlos Sadir “estamos cumpliendo promesas realzadas para un año en el cual la situación económica es complicada, sin embargo avanzamos con el programa municipal junto a los vecinos que confían en nuestra gestión y aportan, y el Gobierno de la provincia que nos envió las lámparas led completando así un trabajo muy bueno”.

Paralelamente, el equipo de obras públicas de la municipalidad realizó el trabajo de recuperación de calle y enripiado mejorando así la transitabilidad.

Monterrico avanza y los cambios son notorios, ya que Luciano Moreira recordó que “desde el inicio del año venimos inaugurando obras como rutas nuevas, iluminación, ambulancia, Begup, enripiado entre otras cosas”, al tiempo que hizo un repaso sintético de su gestión que lleva año y medio con resultados concretos y contundentes.

Durante el acto, se hizo entrega de reconocimiento a los vecinos que no dudaron en sumarse a la propuesta del Intendente para la concreción de la obra “Monterrico sigue creciendo a lo largo y ancho de su extensa geografía y a paso firme con políticas en tiempos de total crisis económica mostrando que con gestión todo es posible”, subrayó Moreira.

Por su parte, Carlos Sadir, Gobernador de la provincia, volvió a destacar y elogiar la gestión del Intendente Moreira quien juntos a vecinos para desarrollar obras en distintos puntos de La ciudad.

Sadir además concreto el anuncio más esperado "la extensión de red de agua y luz", noticias que hizo explotar de alegría a los vecinos, ya que “son obras muy esperada y que por muchos años llevan relegadas”.

Acompañaron en la oportunidad todos los vecinos de barrio San Expedito, El Diputado Provincial Federico Manente y la Concejal Macarena Anachuri entre otros funcionarios locales.