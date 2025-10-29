El Partido Libertad y Democracia Responsable - LyDER felicita al Presidente Javier Milei, por el contundente triunfo obtenido en las elecciones nacionales del día de ayer. Este importante respaldo ciudadano refleja la voluntad de los argentinos de continuar por el camino del cambio, la esperanza y el crecimiento del país.

Asimismo, destacamos el excelente resultado en CABA de la electa Senadora Patricia Bullrich, quien con su compromiso y coraje representa los valores de la libertad, el orden y el trabajo que nuestro pueblo necesita transformar en reglas claras y estables.

Esta decisión popular constituye una hoja de ruta para el futuro de la Argentina y nos convoca a seguir construyendo, entre todos, una nación más previsible, justa y moderna.

Por otra parte, la voluntad del pueblo jujeño nos inspira respeto, reconocimiento a los ganadores y agradecimiento a quienes participaron en este comicio en que la boleta única modernizó la forma de votar.

La magnitud del resultado interpela a nuestra fuerza a la autocrítica humilde respecto a la conducción y estrategia electorales y a ampliar la escucha al territorio para empatizar con la realidad, las expectativas y la identidad cultural de nuestro pueblo.

Como fuerza de gobierno nos convoca a mayor coherencia y eficiencia con la visión de profundizar el cambio, sintonizando con las expectativas de los jujeños; a dar más sentido al proyecto; a ejercer una gobernabilidad transparente y republicana que conecte, innove y potencie a la gente, movilizando a transformar el presente y

sembrando juntos el futuro de prosperidad que merece nuestro pueblo.

27 de octubre de 2025.

Partido LyDER - Libertad y Democracia Responsable