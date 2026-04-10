Avanza el juicio por el crimen del jujeño Fernando Reyes

El juicio por jurados por el homicidio de Fernando Reyes, jujeño que fue asesinado en la localidad catamarqueña de La Ciénaga, entre el 3 y el 4 de diciembre de 2022, ayer tuvo su tercera jornada de debate, en la ciudad de Belén.

En el banquillo de los acusados está Danna Estrella Martínez, también oriunda de Jujuy y que era pareja de Reyes con quien tuvo dos hijos en común. Asimismo son juzgados Simón Alcides Toranzos, quien mantenía un vínculo sentimental con Martínez, y María del Valle Villagra, amiga de Martínez. Para la Fiscalía, hubo un pacto homicida entre los acusados y la declaración de testigos complica la situación de Martínez.

El Ministerio Público Fiscal acusó a Martínez por el delito de "homicidio triplemente agravado por relación de pareja previa, con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautora".

A Toranzos y a Villagra por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautores". En caso de que los tres fuese hallados culpables por los delitos que pesan sobre ellos, recibirán la pena de prisión perpetua.

Según fuentes consultadas por este matutino, durante la jornada judicial de ayer prestaron declaración Danna Martínez y María del Valle Villagra, entre otros testigos. Además, se estima que hoy podría realizarse los alegatos finales y el veredicto del jurado popular, aunque no descartan que el debate pueda extenderse.

Según trascendió por medios locales, durante el segundo día del juicio por jurados la declaración de los testigos complica aún más la situación de Martínez.

De acuerdo con la información, un testigo manifestó que, antes del crimen, Martínez había expresado su intención de matar a Reyes. Además, indicó que ella evaluaba vender la ropa de la víctima en una feria americana.

Por otra parte, varios testigos coincidieron en que escucharon a la hija de Reyes y Martínez decir que el hombre estaba muerto y que había sido enterrado.

Otro de los puntos relevantes estuvo vinculado al video de la reconstrucción del hecho, que se exhibió ante el jurado popular. Las imágenes estuvieron acompañadas por la declaración del jefe de la División Homicidio de la Policía de Catamarca, Miguel Cabrera.

En la ocasión, Cabrera explicó que la reconstrucción del hecho se hizo en base a la hipótesis de la Fiscalía y de la versión de los hechos de Martínez.

Los imputados llegaron a esta instancia judicial en calidad de detenidos con prisión preventiva. Martínez y Villagra están alojadas en la Unidad de Mujeres N°2, ubicada en la capital catamarqueña. En tanto, Toranzos está privado de la libertad en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, Capayán.

El juez director es el magistrado Fernando Esteban y el MPF está representado por Alejandro Dalla Lasta.

Mientras que la abogada Silvia Barrientos defiende a Martínez; Víctor García asiste a Toranzos; y los letrados Pedro Vélez y Alan Álvarez a Villagra. En la querella, está el abogado Fabricio Segovia.

Reconstrucción del homicidio, según la investigación de la Fiscalía

De acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía, en sus últimas horas de vida, Reyes estuvo frente a una garita ubicada sobre la ruta nacional N° 40, a la altura del kilómetro 4.109. Ese era un punto de encuentro, donde Reyes, Martínez y Villagra habían acordado reunirse para dirigirse a un baile que se iba a realizar la noche del 3 de diciembre de 2022 en el Club San Roque, en La Ciénaga de abajo. Para la Fiscalía, para ese entonces, ya existía un “acuerdo delictual” entre los tres acusados para “quitarle la vida a Reyes”. Según la investigación, tras encontrarse, Martínez y Villagra convencieron a Reyes de acortar la distancia a través de un camino viejo, trazado en la ruta nacional N° 40. En la zona, en inmediaciones de una columna de cemento y a unos 300 metros aproximadamente, al margen del río de La Ciénaga, Toranzos esperaba sentado arriba de una piedra.

Estaba en la orilla del camino y aguardaba su momento. Una vez que Toranzos los cruzó en el camino, aprovechando la oscuridad, arrojó a Reyes una piedra a traición que impactó en la cabeza. Luego, siempre según la pesquisa, Toranzos y Reyes se trenzaron en una pelea. En esas circunstancias, Martínez golpeó a Reyes con un palo de escoba. En tanto, Villagra neutralizó a la víctima arrojándole piedras. Una vez que Reyes se encontraba boca abajo, fue ultimado por Toranzos, quien le lanzó una piedra de gran tamaño por la cabeza quitándole la vida ante las miradas de Martínez y Villagra, según la descripción del hecho que hizo la Fiscalía.

Después, con Reyes sin vida, Martínez, Villagra y Toranzos juntaron piedras, ramas, troncos y, aparentemente, con una botella de líquido inflamable, “a los fines de ocultar el delito y lograr impunidad”, trasladaron el cuerpo de la víctima unos 50 metros y le prendieron fuego. Los investigadores precisaron que la fogata “se veía desde la ruta”.

Posteriormente, ocultaron los restos del cadáver de Reyes “con piedras, ramas y tierra”. Para no generar sospechas de lo que había sucedido, Martínez, Villagra y Toranzos fueron al baile en el Club San Roque. En la ocasión, Martínez y Toranzos tuvieron muestras de afecto mutuo, de acuerdo con la investigación.

La tarde del 4 de diciembre desapareció otro hombre en La Ciénaga. Por esta desaparición, el 5 de ese mes se inició una búsqueda en la localidad para tratar de dar con su paradero. Esto puso en alerta a los acusados porque existía la posibilidad de que, mientras buscaban a otro hombre, puedan hallar los restos de Reyes. Ante esta situación, Martínez y Toranzos habrían trasladado parte del cuerpo de Reyes, en bolsas de consorcio y de alimentos para perros, al otro lado del río de La Ciénaga y lo enterraron, según la Fiscalía.