Una niña de un año y medio murió asfixiada, en el momento que circulaba a bordo de una motocicleta en la espalda de su progenitora, atada con una manta de aguayo.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en el camino el paraje puneño de Rumicruzi y la ciudad de Abra Pampa.

En esas circunstancias, una mujer de 38 años circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cc de cilindradas, que conducía su hijo, se dirigía desde el mencionado paraje, hasta la ciudad abrapampeña.

La mujer llevaba sujeta en la espalda a su hija de apenas un año y medio, envuelta en una manta. Cuando llegaron a destino, la mujer observó que la pequeña dormía, pero luego no logró despertarla. Se dirigieron de inmediato al nosocomio local, pero lamentablemente la víctima llegó sin signos vitales y pese a los intentos de reanimación, no lograron salvarle la vida.