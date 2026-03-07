Imputaron al presunto autor del crimen de Abra Pampa

Imputaron y dictaron prisión preventiva a Ricardo Dionisio, sindicado como el presunto autor del crimen de Alejandro Tolaba y de herir a puñaladas al hermano de la víctima, en Abra Pampa. El inculpado fue detenido en Villazón, Bolivia, tras un intento de fuga.

Según fuentes consultadas por este matutino, ayer se concretó una audiencia en la que el Juzgado de Control imputó de manera formal al inculpado por los presuntos delitos de "homicidio simple y homicidio en grado de tentativa", y le dictó 90 días de prisión preventiva.

La solicitud fue realizada por la Fiscalía que investiga el crimen y según la misma fuente, no descartan que la calificación legal pueda agravarse.

Hay que recordar que el crimen ocurrió alrededor de las 5.30 del pasado lunes, en un predio donde concluían los festejos por el "carnaval de flores", en Abra Pampa.

En esas circunstancias y por causas que se tratan de establecer, se produjo un enfrentamiento entre Ricardo Dionisio y los hermanos Tolaba. Según relataron testigos, el implicado extrajo un puñal y atacó a sus contrincantes.

Alejandro Tolaba resultó heridas con el arma blanca, se descompensó y fue trasladado de urgencia al hospital "Nuestra Señora del Rosario". Lamentablemente falleció a raíz de un shock hipovolémico.

Mientras que su hermano, también herido de varios "puntazos" fue asistido y derivado desde el nosocomio local al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, donde permaneció alojado en la sala de cuidados intensivos.