Recuperan moto robada

Efectivos policiales recuperaron una motocicleta marca Corven 250 cc de cilindradas, que había sido sustraída durante la madrugada de ayer, a un vecino del barrio Nueva Ciudad de la localidad de La Esperanza de la San Pedro de Jujuy.

Según las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el procedimiento inició alrededor de las 5:20, tras ser alertados el Grupo de Operaciones Motorizadas de la Unidad Regional 2 de San Pedroi, sobre la posible ubicación del rodado sustraído, desplegaron un intenso operativo por Avenida Kennedy y caminos internos de los cañaverales del Ingenio La Esperanza, altura de la curva del barrio Azucarero.

Durante el recorrido, los uniformados efectuaron un rastrillaje a pie, logrando divisar el rodado oculto entre las malezas, la cual presentaba el tambor de encendido violentado.

Posteriormente la motocicleta fue trasladada a unidad policial, para posterior entrega a su propietario, continuando con las tareas investigativas a fines de dar con los autores del hecho.