Fue detenido después de romper una vidriera en el centro

Un hombre de 49 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes tras protagonizar un robo bajo la modalidad de “boquetero” en un comercio céntrico. El hecho se registró en un local de modas ubicado en la calle Necochea, donde el delincuente utilizó un objeto contundente para destruir el cristal de la vidriera.

La alerta fue emitida inicialmente por el personal de Cóndor 5 y ratificada por las cámaras de Monitoreo, que registraron la secuencia delictiva en tiempo real. La intervención policial clave ocurrió alrededor de las 02:50, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Zorro 2) que patrullaban la zona iniciaron un rastrillaje certero.

Gracias a las descripciones de la vestimenta aportadas por la central de video-vigilancia, el sospechoso fue interceptado en la esquina de Belgrano y Necochea. Si bien intentó escapar al notar la presencia de los uniformados, fue reducido a los pocos metros, logrando así una captura efectiva en flagrancia.

El sujeto, domiciliado en el barrio Mariano Moreno, fue trasladado a la Seccional 1ra, donde se iniciaron las actuaciones por robo. En la dependencia policial se hizo presente la propietaria del negocio para formalizar la denuncia por el daño y el faltante de prendas de vestir.