Mujeres con quemaduras tras incendio en un comercio

El incendio en un local comercial dejó como saldo a dos mujeres hospitalizadas con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, en la capital jujeña.

Fuentes consultadas por este matutino permitieron saber que el episodio se registró días atrás en horas de la mañana sobre un tramo de la calle Los Tipales, en el barrio Chijra.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un incendio en un local comercial gastronómico, por lo que una comisión del Cuerpo de Bomberos se dirigió de inmediato al lugar.

Allí, constataron la veracidad del episodio y comenzaron con las tareas para controlar el fuego. Tras arduos minutos de trabajo, el personal logró extinguir las llamas.

Personal del Same, en tanto, asistió a dos mujeres que presentaban quemaduras y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que tuvieron que ser trasladadas al hospital "Pablo Soria".

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y la Seccional 3° quedó a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.