Golpe al narcomenudeo en Jujuy: más de 13 mil dosis secuestradas y 51 detenidos

La Jefatura de Policía de Jujuy coordinó de manera estratégica con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Agencia Provincial de Delitos Complejos una serie de procedimientos que permitieron desarticular una importante red de narcomenudeo con alcance en toda la provincia.

Entre el 9 y el 23 de marzo de 2026, las fuerzas de seguridad llevaron adelante 60 intervenciones de alto impacto, que culminaron con la detención de 51 personas vinculadas a la comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley 23.737.

Los resultados de los allanamientos reflejan la magnitud del operativo: fueron secuestradas 3.976 dosis de cocaína y pasta base, 9.173 dosis de marihuana junto a 16 plantines de la misma sustancia, y 26 kilogramos de hojas de coca. Además, los efectivos incautaron 2.596.300 pesos en efectivo, balanzas de precisión y 41 teléfonos celulares.

Los operativos se desplegaron en puntos estratégicos de la provincia, entre ellos San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Perico, Libertador General San Martín, San Pedro, La Quiaca y Humahuaca.