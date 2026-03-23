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Policiales

Colectivo que salió de Jujuy llevaba 2 kilos de cocaína

En Santiago del Estero, Gendarmería Nacional interceptó un colectivo que salió de Jujuy y descubrieron que dos pasajeras transportaban cocaína oculta debajo de sus asientos. 

Lunes, 23 de marzo de 2026 17:02

En un operativo a cargo de efectivos del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” lograron la detención de un colectivo con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que viajaban dos pasajeras con dos kilos de cocaína oculta debajo de sus asientos. 

Los efectivos estaban sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 795, en la localidad de Pozo Hondo, Departamento de Jiménez cuando interceptaron la marcha de un transporte de pasajeros de larga distancia.

Tras los controles físicos y documentológicos, los uniformados detectaron que debajo de dos butacas estaban alojados dos paquetes rectangulares envueltos en papel film. Los mismos pertenecían a dos pasajeras, una de nacionalidad boliviana y la otra argentina.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó realizar el pesaje y la prueba de campo Narcotest, la cual arrojó resultado positivo para cocaína con un peso de 2 kilos 99 gramos.

Intervino el Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero quien dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención de las involucradas en carácter de incomunicadas.

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