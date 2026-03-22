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Cindac

Buscan a Wanda

La joven de 15 años falta de su domicilio desde el día de ayer.

Domingo, 22 de marzo de 2026 10:27

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) se encuentra abocado a la búsqueda de Wanda Nara Santa María una joven de 15 años de edad que reside en el barrio Coronel Arias de nuestra ciudad y que se encuentra desaparecida desde el día de ayer.

La jovencita es de contextura física delgada, tez blanca, cabello largo castaño oscuro con flequillo, ojos marrones claros y tiene un piercing en el ombligo.

Al momento de ser vista por última vez vestía remera corta negra con letras claras, calza negra corta y zapatillas.

Por cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana o a los números de WhatsApp 3886828607 o al 3886860239

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