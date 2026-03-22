Milei dijo en Hungría que el país vive una "fiebre del oro" y puede dar energía a Europa

Milei dijo que el país vive una "fiebre del oro" y puede dar energía a Europa. El mandatario argentino aseguró este sábado en Budapest que la nación se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética del Viejo Continente y se ofreció como un socio confiable al cierre de su agenda oficial en Hungría.

Durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el jefe de Estado resaltó el potencial exportador de la región y proyectó ventas al exterior que superarán los 30.000 millones de dólares anuales para el final de la década.

“Soy el primer presidente de Argentina en estar por primera vez en este hermoso país, al que admiro por tantas mentes brillantes y por ser emblema de lo que es la lucha contra los colectivistas”, afirmó el líder libertario al iniciar su discurso, en el que también repasó los hitos de su programa económico.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Milei destacó haber aplicado un ajuste de 15 puntos del PBI en apenas seis meses y aseguró que, gracias a estas medidas, el índice de pobreza descendió del 57% al 30%. En esa línea, ratificó su compromiso de "exterminar" la inflación antes de que concluya su mandato, señalando la caída del riesgo país como un imán para los capitales extranjeros.

En el plano ideológico, el Presidente sintonizó con el discurso de figuras como el español Santiago Abascal al cuestionar el "descontrol migratorio" y la crisis de valores en la región. “No debemos dejarnos convencer de que lo malo es bueno; lo malo es malo aunque millones de personas lo defiendan (...) Hungría y Argentina lo tienen bien claro”, subrayó con firmeza. Para el mandatario, la solución a la inestabilidad geopolítica actual residía en fortalecer vínculos con naciones que respeten estrictamente la propiedad privada y la libertad de mercado.

Finalmente, el mandatario centró su propuesta en la capacidad de suministro de recursos críticos, especialmente el Gas Natural Licuado (GNL) y el petróleo de Vaca Muerta. “Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable con reservas enormes y un Gobierno que honra sus contratos”, concluyó Milei antes de dirigirse a la Universidad Ludovika para ser distinguido con el título "Civis Universitatis Honoris Causa".

Tras mantener reuniones bilaterales con el premier Viktor Orbán, el jefe de Estado emprendió su regreso a Buenos Aires, arribando al país este domingo por la mañana.