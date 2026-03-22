Detuvieron en Tucumán a nueve mulas que ingirieron cientos de cápsulas de cocaína

Un procedimiento de control sobre la Ruta Nacional 38 dejó al descubierto una operatoria de narcotráfico que utilizaba la modalidad de “capsuleros”, una práctica de alto riesgo que implica el transporte de droga tanto en el cuerpo como entre pertenencias personales.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional, que lograron interceptar un cargamento millonario y detener a varios involucrados.

La intervención se produjo durante la inspección de un colectivo identificado como “tour de compras”. En el marco de un control de rutina, los uniformados advirtieron inconsistencias que motivaron una revisión más exhaustiva de los pasajeros y del equipaje.

Ante la sospecha de tráfico de estupefacientes, se solicitó la intervención de personal médico.

Fue entonces cuando se confirmó que varios de los ocupantes trasladaban cápsulas de cocaína, algunas ocultas entre sus pertenencias y otras ingeridas, lo que derivó en un procedimiento más complejo que incluyó asistencia sanitaria.

El balance del operativo da cuenta de la magnitud de la maniobra: nueve personas quedaron detenidas, se secuestraron 705 cápsulas de cocaína y se incautaron más de 10 kilos de droga, cuyo valor estimado supera los 212 millones de pesos.

La investigación se orienta ahora a determinar si detrás de este traslado existía una estructura criminal más amplia. Las autoridades no descartan que se trate de una red internacional con roles previamente asignados dentro de la organización.

La causa es llevada adelante por el Escuadrón Núcleo Aguilares de Gendarmería Nacional, que sigue profundizando las líneas investigativas para establecer el alcance completo de la operación.