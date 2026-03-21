Se robó una moto de una concesionaria y fue detenido

Un hombre fue detenido luego de ingresar a una concesionaria de motos, mostrarse interesado por la compra de una y darse a la fuga, manifestando que quería probarla.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde de ayer, en una concesionaria ubicada sobre la colectora de la ruta nacional Nº 9, en el acceso sur de la capital jujeña.

En esas circunstancias, el inculpado llegó al lugar junto a un cómplice, quien mostró interés para la adquisición de una motocicleta marca HondaTitán de 150 cc de cilindradas.

En un momento determinado, el protagonista le pidió al vendedor una prueba de funcionamiento, pero al notar que se ausentado más de una hora, el propietario dio aviso inmediato al sistema de emergencia 911.

Con los datos obtenidos y el aporte de una fotografía, los efectivos policiales identificaron rápidamente al protagonista, un joven de 20 años, conocido en el ambiente delictual por robos similares.

Tras una intensa tarea investigativa y rastrillajes por distintos sectores, los uniformados recibieron información de que el sospechoso se dirigía hacia la zona de los diques. El operativo cerrojo culminó con éxito en el mirador del dique Los Alisos, donde interceptaron al malviviente junto a otras dos personas y el motovehículo sustraído.

Al consultar el sistema Ciac, se confirmó que el demorado poseía dos pedidos de comparendo vigentes por el delito de robo.

Por disposición del ayudante fiscal del MPA, se procedió a la demora preventiva del sujeto y al secuestro del rodado, siendo ambos trasladados a la Seccional 62º.

El rápido accionar del personal policial logró restituir el valioso bien a su dueño y poner tras las rejas a un peligroso delincuente que operaba en Alto Comedero.