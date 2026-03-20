Sospechoso fue detenido por ejercer violencia de género

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 28 años que tenía pedido de captura por una causa de violencia de género en la ciudad de Palpalá. La base de datos arrojó que está relacionado a lesiones leves agravadas por el vínculo y violación de domicilio, situación que motivó su inmediata demora y traslado a la Seccional 23° para quedar a disposición de la Justicia provincial.

El hecho ocurrió ayer a la madrugada, en momentos que los agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 realizaban recorridos preventivos por la avenida Mina 9 de Octubre, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus palpaleña.

En ese contexto, alrededor de las 0.20 los uniformados observaron que un sujeto merodeaba por las calles del barrio Santa Bárbara. Tras esto, los agentes se acercaron a entrevistarlo, aunque no supo justificar su presencia en el lugar.

Por esa razón, una vez solicitada la identidad al sospechoso, los efectivos consultaron las bases de datos del Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac) y del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). De esta manera, se supo que el inculpado posee vigente un pedido de paradero por comparendo emitida por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar con jurisdicción en el barrio capitalino de Alto Comedero y en la ciudad de Palpalá.

Así es cómo se confirmó que el sospechoso está relacionado a una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo, violación de domicilio y por mediar violencia de género, razón por la cual los uniformados lo detuvieron.

Minutos más tarde, tras la notificación al ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la solicitud de un móvil policial, el sujeto fue trasladado a la Seccional 23°, en donde quedó alojado a disposición de la Justicia.