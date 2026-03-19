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Palpalá

Embistió a dos mujeres y optó por darse a la fuga

Una de las víctimas quedó tendida en el suelo en estado de inconsciencia, hasta la llegada del Same.

Silvia Azurduy
Jueves, 19 de marzo de 2026 23:13
ESCENARIO | INTERSECCIÓN DONDE OCURRIÓ EL SINIESTRO.

Una mujer de 50 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta junto a su hija de 29, protagonizaron un siniestro vial, donde resultaron con distintas heridas de consideración, luego de ser embestidas por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró ayer, alrededor de las 18, sobre Monteagudo y América del barrio San Cayetano de la ciudad de Palpalá.

Los efectivos de la Seccional 23º, tomaron conocimiento del siniestro vial a través del alerta al sistema de emergencia 911 y una vez en el lugar, solicitó la intervención del personal de Same, quien asistió a las víctimas.

Una de las mujeres víctima del hecho, refirió a los investigadores que circulaban a bordo de la moto,cuando una persona de sexo masculino las chocó y se fugó a gran velocidad, por lo que producto del impacto no pudo aportar mayores detalles de lo ocurrido.

Si bien las tareas investigativas continúan, se supo que la mujer de 50 años circulaba como acompañante sin casco en la moto, observando que el auto circulaba a gran velocidad y ante el intento de querer esquivarlas, terminó impactando contra las mujeres, cayendo pesadamente al suelo, la mujer mayor, en el asfalto.

Personal del Same, quien tomó intervención para atender a las víctimas del siniestro vial, trasladaron a las mismas a la guardia del nosocomio local, quedando alojadas en la sala de Observaciones y por fortuna fuera de peligro.

El ayudante fiscal zonal del MPA solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad, para identificar al desaprensivo conductor.

 

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