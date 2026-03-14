Investigan un posible femicidio

Un posible caso de femicidio conmocionó a la localidad de Libertador General San Martín tras el hallazgo sin vida de una mujer de 30 años en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio El Triángulo. Las autoridades investigan el hecho y todos los indicios apuntan a su pareja, quien sería el padre de su hijo menor.

La víctima fue identificada como Lorena Serrano, de 30 años, madre de dos niños de 5 y 2 años, lo que generó un profundo impacto en la comunidad. Según fuentes conusltadas, el cuerpo fue descubierto durante las últimas horas y desde entonces se desplegó un amplio operativo para esclarecer las circunstancias del crimen.

Testigos del barrio señalaron que Serrano mantenía una relación de pareja con el hombre que ahora se encuentra bajo la lupa de los investigadores, quien sería el padre del más pequeño de sus hijos. "Es una tragedia que duele en el alma, especialmente por esos chicos que se quedan sin madre", expresó una vecina de la zona.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la División Homicidios y personal de la fiscalía interviniente, quienes realizaron las primeras pericias y relevamientos. Hasta el momento, las autoridades mantienen un estricto hermetismo y no brindaron información oficial sobre las causas del fallecimiento ni las pruebas recolectadas en el lugar.